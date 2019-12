Somente em 2019, Gaeco denunciou 69 pessoas à Justiça na Paraíba

Um balanço divulgado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) mostrou o trabalho deste órgão no combate a corrupção na Paraíba.

Somente em 2019 o Gaeco realizou 13 operações, que resultaram em 24 medidas cautelares, 69 pessoas denunciadas e reparações de danos ao erário no valor de R$ 46 milhões.

O grupo entregou ao governador João Azevedo um Projeto de Lei que contém regras de controle e transparência na administração pública estadual, principalmente no caso dos contratos com as OS.