Socialista diz que nome de deputado ainda não é consenso no PSB para disputar PMJP

O nome do deputado federal Gervásio Maia não é consenso no meio dos socialistas paraibanos. Conforme a deputada estadual Cida Ramos (PSB), que já externou sua preferência pelo nome do ex-governador Ricardo Coutinho para disputar a Prefeitura de João Pessoa, o nome de Gervásio trata-se apenas de um desejo pessoal do presidente da Executiva nacional do Partido, Carlos Siqueira.

“Sem dúvida, o deputado Gervásio Maia é um grande companheiro, tem contribuições dentro do partido. Porém, essa é uma decisão que cabe ao Diretório Municipal e isso é algo que só vai ser discutido no próximo ano. Essa questão não é o foco das atenções no momento do PSB, nós vamos ter tempo e os nomes que o Carlos Siqueira apontou para disputar as capitais. Todos são passíveis de mudanças e serão discutidos nos seus municípios e no momento correto”, disse.

Para a deputada, o importante para o PSB é o fortalecimento, ampliação e reafirmação de valores do partido para que os partidários possam falar para a sociedade o que ela mais espera.

Cida Ramos também adiantou que não postula a candidatura de prefeita, mas propõe que o debate aconteça em consenso e que o PSB saia com força para disputar as eleições na Capital do Estado.

“Todos sabem que eu defendo o nome do ex-governador Ricardo Coutinho. Essa minha posição é pública, mas o próprio Ricardo tem levantado muita resistência. Por isso que eu digo que esse é um debate em processo e o nome de Gervásio Maia é um dos nomes em discussão que precisamos aprofundar e deliberar de forma tranquila e unida”, avaliou.