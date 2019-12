Sintab deve entrar com ação contra data de pagamento do 13ª a servidores da PMCG

O anúncio de pagamento do décimo terceiro no dia 24 de dezembro feito pelo prefeito Romero Rodrigues, não agradou os servidores. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e Borborema informou que, caso a data não seja antecipada para o dia 20, a entidade poderá entrar com ação contra a determinação.

Durante entrevista à Rádio Campina FM, a vice-presidente do Sindicato, Mônica Cristiana Santos, disse que a data informada pelo prefeito fere a Legislação que determina que o pagamento seja realizado até o dia 20 de dezembro.

Ela ainda ressaltou que isso vai prejudicar muitos servidores que contam com o 13º para ter um salário melhor.

– Ficamos surpresos quando vimos essa nota na imprensa que o prefeito iria pagar o 13º só no dia 24 e ficamos muito preocupados porque a os servidores esperam o 13º para ter uma folga a mais no final do ano. Eu conversei com o prefeito, por telefone, na segunda-feira à noite e ele disse que não teria jeito. E a resposta que ele me deu é que o comércio seria aberto no dia 24. A Lei diz que a obrigação é pagar a segunda parcela até o dia 20 de dezembro – disse.

Ela ressaltou que os servidores municipais serão convocados para que, na próxima semana, seja realizado um ato público contra a determinação e que, caso não seja efetuado no dia 20, o Sintab irá entrar com ação judicial.