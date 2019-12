Sine oferece 113 vagas de emprego nesta semana em João Pessoa

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-JP) oferece 113 oportunidades de emprego, nesta semana. Há oportunidades para pessoas com todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia na função.

Confira a lista completa de vagas de trabalho no link: https://midi.as/GPW2

As funções com maior número de oportunidades são as de consultor de vendas e vendedor pracista (cinco vagas, cada). As exigências para concorrer às vagas são ter ensino médio completo e seis meses de experiência na carteira de trabalho. Há também vagas para estoquista (duas vagas), pintor automotivo (quatro), garçom (duas), entre outras.

O Sine-JP funciona na Avenida Cardoso Vieira, 85, Varadouro, e atende das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. O trabalhador deve apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Para concorrer às oportunidades em que o empregador exige apenas o currículo, o interessado deve enviá-lo para o endereço [email protected]

As empresas que tenham interesse em anunciar vagas de empregos, devem enviar seus dados e as exigências das funções para o e-mail [email protected] Os telefones para contato do setor de captação de vagas são: (83)3214-1712; (83) 3214-3214 ou (83) 3214-1809. O serviço é gratuito.