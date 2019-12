Sine disponibiliza 340 oportunidades de emprego em João Pessoa

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 2 de dezembro de 2019 às 10:53.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-JP) disponibiliza 340 oportunidades de emprego, a partir desta segunda-feira. Há vagas para pessoas com todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia na função.

Confira a lista completa de vagas de trabalho no link: https://midi.as/chW2

Estão abertas 253 vagas para eletricistas, sendo 75 para eletricistas de construção e manutenção, mais 75 para eletricistas (linha morta), 50 para eletricistas (linha viva) e 53 para eletricistas.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e, no mínimo, 6 meses de experiência comprovada na carteira de trabalho, além de possuir disponibilidade para se mudar para Goiás (a empresa dará ajuda de custo).

Há vagas também para vendedor pracista (cinco vagas), motorista de caminhão (duas vagas), operador de motoniveladora (duas vagas) e saladeiro (duas vagas), entre outras.

O Sine-JP funciona na Avenida Cardoso Vieira, 85, Varadouro, e atende das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. O trabalhador deve apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Para concorrer às oportunidades em que o empregador exige apenas o currículo, o interessado deve enviá-lo para o endereço [email protected]

As empresas que tenham interesse em anunciar vagas de empregos, devem enviar seus dados e as exigências das funções para o e-mail [email protected] Os telefones para contato do setor de captação de vagas são: (83)3214-1712; (83) 3214-3214 ou (83) 3214-1809. O serviço é gratuito.