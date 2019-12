Sine de Campina Grande abre inscrições para capacitação em empreendedorismo

O coordenador do Sine Municipal de Campina Grande, Hércules Lafite, contou, em entrevista concedida a uma emissora de rádio local, que hoje foram iniciadas, a partir das 8h, na sede do órgão, próximo ao Terminal de Integração, as inscrições para o 6º módulo do projeto Profissão Comunidade.

De acordo com ele, o projeto é uma parceria entre o Sine e uma das empresas de calçados da Rainha da Borborema, e este módulo é a última capacitação ofertada neste ano, voltando, é claro, em 2020.

Segundo Hércules, o tema do módulo será empreendedorismo, pois, em sua visão, esse é um assunto que anda lado a lado à “trabalhabilidade”. A escolha do tema, ainda de acordo com o coordenador, se deu devido à dificuldade de conseguir emprego no mercado de trabalho atual.

“Muitos desses trabalhadores têm habilidades e isso são pontos que vamos trabalhar junto com eles essa questão do empreendedorismo, porque muitas das vezes você pode colocar o seu próprio negócio”, finalizou.