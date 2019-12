Sindicalista explica como ocorre o reajuste de matrícula das escolas particulares

O presidente do Sindicato Patronal das Escolas Particulares de Campina Grande, Antônio Andrade, afirmou que a questão do reajuste do valor da mensalidade das escolas particulares é prerrogativa de cada escola e não há reunião prévia com o sindicato para acordar um valor.

Ele citou que existem escolas que decidem não reajustar a matrícula e outras que decidem por reajustar para que consigam se manter dentro das suas necessidades.

Antônio declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que diversas escolas particulares fecharam as portas este ano em Campina Grande e considerou boa parte dessa realidade é resultado da falta de pagamento durante o período letivo que faz com que as instituições percam a subsistência.

– Todo ano tem essa busca pelo reajuste da mensalidade e há sempre essa expectativa porque a escola particular precisa reajustar para que ela se mantenha com qualidade no cenário da educação – colocou.

O sindicalista ainda conclamou os pais que estejam com contas em aberto nas escolas para que negociem o pagamento e garantam o estudo dos seus filhos em 2020.