Sin Comunicação recebe outra vez o Selo Energisa Qualidade da Gestão

A Sin Comunicação recebeu pela segunda vez o Selo Energisa Qualidade da Gestão durante a 3ª edição do Prêmio Parceiro Energisa. Voltada para fornecedores da concessionária de energia elétrica, a premiação reconhece as empresas que prestaram melhores serviços e evoluíram na qualidade dos processos de gestão, seguindo as métricas da Energisa Paraíba.

Entregue novamente à Sin Comunicação, o selo aponta que a agência de comunicação evoluiu nos seus processos de gestão. “Este selo é o resultado dos nossos processos internos de melhoria contínua. Estamos engajando profissionalmente os times, focando o nosso propósito em criar e evidenciar valor para nos tornarmos mentores de outras companhias com as vivências, experiências e aprendizados da nossa jornada interna”, disse o presidente do Sin Group, Ruy Dantas.

A 3ª edição do Prêmio Parceiro Energisa, que acontece em parceria com o Programa Paraibano de Qualidade (PPQ), contempla empresas contratadas pela concessionária a mais de um ano. A parceria da Sin com a Energisa já vem de longas datas e, no ano passado, a empresa foi reconhecida na mesma categoria do Prêmio.

Além do Selo Energisa Qualidade da Gestão, a premiação também possui as categorias Prêmio Qualidade da Gestão e Prêmio Parceiro Estratégico (Suporte à Gestão e Serviços de Distribuição e Transmissão).

De acordo com a Energisa Paraíba, o objetivo do prêmio, que acontece anualmente, é fomentar a melhoria contínua da gestão dos parceiros, o que estimula os fornecedores a otimizarem suas entregas e alcançarem a excelência.