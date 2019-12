Sicredi reinaugura sede de João Pessoa esta semana

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 4 milhões de associados e presente em 22 estados brasileiros – reinaugura no dia 05 de dezembro a sede administrativa em João Pessoa.

O edifício fica localizado à avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 410, Torre, onde funciona as áreas de gestão da Cooperativa além de espaço próprio para atendimento aos associados.

A Sicredi Evolução atua em 164 municípios na Paraíba, com a totalidade de 24 mil associados e 16 agências, administrando R$ 1.4 bilhões em ativos e patrimônio líquido de R$ 353 milhões.

Projetada para criar uma experiência ainda mais cooperativa, a Sede foi inaugurada em 2004 e agora recebe novas ampliações com salas para coworking, coffee shop, espaço Agro, Espaço Poupança, e novas salas de atendimento exclusivo, além de estacionamento com 100 vagas rotativas.

Segundo João Bezerra Júnior, presidente da Sicredi Evolução, “a ampliação da Sede administrativa da Sicredi Evolução é mais um passo no desenvolvimento do cooperativismo de crédito no Estado. A Cooperativa é a maior do Nordeste em número de ativos e de associados, sendo a nossa Sede importante ponto para o atendimento aos associados”.

Além da Sede, a Sicredi Evolução possui mais 9 agências na capital paraibana, uma agência em Guarabira e mais quatro em Campina Grande.

“Agora já somamos 16 agências no Estado, rede de atendimento ampla e que estaremos em breve adicionando novos pontos com as inaugurações em Intermares (Cabedelo), Santa Rita, Mamanguape e Solânea”, enfatiza o presidente.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua.

O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.700 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.