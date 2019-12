Sicredi Evolução anuncia nova agência em Cabedelo

A partir do dia 23 de dezembro, o associado do Sicredi Evolução vai ter mais uma opção de agência para atendimento.

A nova unidade está localizada no bairro de Intermares, em Cabedelo. O espaço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (caixa até às 16h), com toda a estrutura e conforto exclusivos para o associado. Com a instalação da nova agência, o Sicredi Evolução passa a ter 16 agências no estado.

Atuando em 167 municípios paraibanos, a instituição financeira cooperativa Sicredi Evolução tem o objetivo de tornar o associado protagonista da sua vida financeira.

No início do mês, a instituição ampliou seu campo de atuação após unificar sua operação com a Sicredi Centro Paraibana, que atuava em Campina Grande e Patos.

O Sicredi Evolução oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros e é uma das instituições que mais cresce no país, estando entre as maiores do Brasil e a primeira na região Nordeste em número de ativos.

“São quase 30 anos de comprometimento com a vida financeira dos nossos associados. Nossa atuação passa por unir pessoas com os mesmos propósitos e tornar o mundo mais colaborativo. Somos uma das maiores fomentadoras do crédito na Paraíba e possuímos taxas justas”, conclui o presidente da Sicredi Evolução, João Bezerra Junior.