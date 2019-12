Shows religiosos abrilhantam Natal de Luz na praia de Tambaú

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 24 de dezembro de 2019 às 13:32.

Dando continuidade a vasta programação cultural de fim de ano, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), realiza o Natal de Luz nesta quinta-feira (26).

A partir das 19h, o Busto de Tamandaré será palco de fé e adoração para as famílias da Capital e turistas, que queiram celebrar o nascimento de Jesus. O evento, que chega a sua terceira edição este ano, acontece em parceria com o padre Nilson Nunes, idealizador da proposta.

A cantora Tâmara Cruz abre as apresentações e, às 20h, sobem ao palco os padres Nilson Nunes e seus convidados, o padre Antônio Maria, Dunga, da Canção Nova, e Tony Alysson. O Natal de Luz contará ainda com a presença especial do Arcepispo Dom Delson e sacerdotes, para a realização da benção especial de Natal.

O evento é gratuito e tem como objetivo atrair o maior número possível de pessoas, para um momento de confraternização natalina e de renovação espiritual.

O III Natal de Luz pretende fazer com que as pessoas se deixem guiar pela fé, em um momento de adoração em família ou entre amigos, além é claro de proporcionar uma programação cultural especial para esta época do ano.

Atração principal – o padre Nilson é natural de Araruna e foi transferido da arquidiocese de Guarabira para a Paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Várzea Nova – Santa Rita no ano de 2011. Lá começou com a missa da Luz, que atualmente atrai multidões de dentro e de fora da Paraíba na sua atual paróquia, o Santuário Mãe Rainha, no Bessa.