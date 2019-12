Sessão da ALPB é cancelada nesta terça por conta da Operação Calvário

É grande a movimentação política na Paraíba nesta terça-feira (17).

O dia começou com mais uma fase da Operação Calvário, a “Juízo Final”, que realizou buscas e apreensão e decretou prisão de várias figuras públicas do Estado, entre elas, o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB), que não foi encontrado em sua residência.

A especulação é que Coutinho está em viagem pela Europa.

Dos 17 mandados de prisão, 10 já foram cumpridos.

Por conta do grande impacto da operação, a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), cancelou as atividades do dia.