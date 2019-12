Sesc realiza recital de final de ano nesta terça em Campina Grande

Em clima de confraternização, será realizada nesta terça-feira (3), às 19h, a 11ª edição do recital do curso de música, que homenageará os 100 anos de Jackson do Pandeiro.

Na ocasião, será apresentado um vasto repertório, executado pelos alunos de teclado, violão, piano e flauta. A abertura será com a apresentação do Coral TSI e Trio Saber Viver, composto pelos participantes do Trabalho Social com Idosos Sesc.

O cantor jamaicano Bob Marley refletiu sobre o poder que os benefícios da música podem exercer no bem-estar quando disse que “Uma coisa boa sobre a música é que quando ela bate, você não sente dor”.

Quando cantamos ou ouvimos músicas, o cérebro libera justamente os neurotransmissores ligados ao prazer, de modo a aliviar dores e proporcionar sensação de bem-estar. Mesmo as melodias sendo encaradas como corriqueiras em nosso cotidiano, elas fazem muita diferença na saúde e no psicológico.

O evento é gratuito, aberto ao público e será realizado no Cine teatro do Sesc Centro, que fica localizado a Av. Giló Guedes, 650, Santo Antônio.