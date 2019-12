Sesc realiza nesta terça-feira em Campina Grande 11º Recital de Natal

O professor de música do Sesc Campina Grande, Gideão Bezerra, convidou a população campinense para prestigiar o 11º Recital de Natal, que acontece nesta terça-feira (3), a partir das 19h, com apresentação de corais, de flautistas e de outras pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela música.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o Sesc visa levar cultura e arte para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e citou que nesta terça será a oportunidade de ver como a música pode mudar a vida das pessoas.

Segundo Gideão, o recital tem entrada gratuita e será um evento para toda a família, com muita diversidade musical para todos os gostos.

– Teremos o resultado do trabalho feito durante um ano com os alunos do projeto de música. Também temos os alunos do projeto de música nas comunidades e o coral com senhoras da terceira idade. Nós temos uma programação muito diversificada na área musical – disse.

O professor destacou que o Sesc oferece aulas de música e de teatro para a categoria de comerciários e dependentes e para a categoria geral. Para realizar as inscrições, basta que o interessado procure o Sesc ou entre em contato através do telefone (83) 3341-5800.