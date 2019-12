“Servidor não perderá nenhum direito”, garante procurador sobre reforma

Em meio a mais um dia de confusão na Assembleia Legislativa da Paraíba, o procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, saiu nesta quinta-feira (12) em defesa da proposta de reforma da PBPrev, o sistema Previdência estadual dos servidores públicos.

Em entrevista, o procurador garantiu que “o servidor público do Estado da Paraíba não perderá nenhum direito”. “Não há um único direito a ser suprimido, não há um único direito a ser diminuído”, afirmou.

Ele negou que a proposta suprima benefícios como Licença Saúde, Licença Maternidade e Auxílio-reclusão. “Existe muita gente com interesse em desinformar ao invés de informar. Existe gente com interesse de tumultuar o que não precisa ser tumultuado”, criticou.

– Quem estar a espalhar isto em grupo de WhatsApp, em debate público ou debate privado, age por ignorância ou por má-fé. Tem gente que age com os dois juntos. Não há nenhuma supressão de direito. Todos os direitos serão assegurados – afirmou.

O procurado explicou o que acontece. De acordo com Andrade, o Projeto de lei estabeleceu que os recursos da PBPrev só podem ser utilizados para pagar pensão e aposentadoria: “Os demais benefícios serão pagos com recursos dos (respectivos) poderes e órgãos”.

Ele exemplificou com a seguinte situação: O pagamento da licença-maternidade de uma funcionária do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, por exemplo, será pago com o recurso da própria entidade e do Poder à qual está vinculada.

O Projeto de Lei Complementar 12/2019 foi enviado pelo Governo do Estado à Casa de Epitácio Pessoa na última segunda-feira (9). O projeto dispõe sobre a organização da Previdência Social da Paraíba.

A proposta tem como objetivo atualizar a legislação previdenciária estadual aos novos parâmetros definidos pela Emenda Constitucional 103/2019, isto é, a reforma da Previdência Social apresentada pelo governo Jair Bolsonaro.