Senadora paraibana faz avaliação trabalho no Senado em 2019

A senadora campinense Daniella Ribeiro, líder do Progressista no Senado Federal, fez uma avaliação do seu mandato como a primeira mulher eleita na Paraíba ao cargo e se disse muito feliz pelo desafio e o balanço é muito positivo para 2019.

A entrevista aconteceu durante um café da manhã promovido nessa sexta-feira (13) à imprensa da Capital, durante o qual houve a palestra do jornalista e especialista em marketing político, Lula Guimarães sobre ‘Política e jornalismo: desafios da comunicação e prognósticos para as eleições de 2020’. A palestra foi promovida em parceria com a Fundação Milton Campos e os gabinetes da senadora e do irmão, deputado federal Aguinaldo Ribeiro.

“Graças a Deus 2019 foi um ano de grandes desafios e chegar ao Senado como a primeira mulher do Estado e como líder do nosso partido, escolhida entre seis senadores, o que não nos diferencia em poder fazer um trabalho independente do gênero. Isso é importante dizer sobre competência entre homens e mulheres. É preciso saber que se tem que dar resultados estejamos onde estiver”, ressaltou.

A senadora enfatizou a realização de muitas ações, entre elas, a instalação de uma Superintendência Regional da Caixa Econômica no município de Campina Grande, sua terra natal, cuja agência financeira atenderá a 168 municípios paraibanos. Ela destacou ainda várias votações importantes e de matérias nas quais esteve como relatora, a exemplo do novo marco legal das Telecomunicações, que foi o maior projeto microeconômico do Senado, que estava engavetado há três anos sem que acontecesse a votação.

Ela participou ainda de várias comissões importantes da Casa, a exemplo também da Educação, Ciência e tecnologia e na própria comissão de assuntos econômico.

“A minha avaliação é muito positiva sobre esses trabalhões, mas estou ciente que tenho um caminho todo a percorrer até o término do mandato e que podemos fazer muito mais pelo nosso país e em especial pelo nosso Estado da Paraíba, pelas pessoas que acreditaram na nossa eleição e acreditam no que podemos concretizar. Eu sou muito grata a tudo isso”, avaliou.

Em relação às eleições municipais de 2020, a senadora não quis se antecipar, mas disse que são grandes as expectativas para os Progressistas, que vem sendo preparado pelo presidente da executiva estadual, o vice-prefeito de Campina Grande Enivaldo Ribeiro, que já adiantou que a legenda terá sim, candidaturas próprias nas maiores cidades no sentido de exercer o seu protagonismo no cenário político paraibano.

“Brindamos a imprensa com essa importante palestra do jornalista Lula Guimarães, destaque no meio nacional e especialista na área do marketing político, que trouxe as impressões para o processo eleitoral de 2020, já antevendo todo o processo que virá no ano que vem. Acho isso muito importante, esse vínculo com a imprensa paraibana”, completou.