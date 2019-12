Senador se encontra com João Azevêdo para definir saída do PSB

O senador paraibano Veneziano Vital do Rêgo deve se encontrar com o governador do Estado, João Azevêdo, neste final de semana, para definir a sua também desfiliação do PSB.

Ele disse que quer conversar com o governador para fazer alguns acertos, avaliar os últimos acontecimentos políticos que movimentaram o cenário da política da Paraíba no início da semana com a saída de Azevêdo do PSB e sobre os próximos passos referentes à filiação em uma nova legenda.

Ele disse que não queria comunicar nada à imprensa sem que antes tenha uma reunião com Azevêdo. “Eu estive já conversando com o governador para justificar a minha ausência nas solenidades ocorridas em Campina Grande e Queimadas, afinal estava cheio de atividades e atribuições no Senado, na quarta-feira passada, mas combinamos de nos encontrarmos neste final de semana, em João Pessoa, para falarmos sobre tudo. “Nós não vamos nos antecipar sem que antes tenhamos essa conversa”, assegurou o senador à imprensa da Capital.