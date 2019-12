Senador critica gestão de Campina: “Serviço público é posto de lado”

“Serviço público em Campina Grande – lastimavelmente, na visão da gestão Romero Rodrigues e Enivaldo Ribeiro – é posto de lado”. Essa é a opinião do ex-prefeito de Campina Grande e atual senador pela Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo (PSB).

Em entrevista nessa segunda-feira (9), Veneziano fez fortes críticas ao atual prefeito da cidade. Ele condenou a pouca realização de concursos públicos e o que chamou de regime de “semiescravização” dos servidores públicos municipais.

“Em 7 anos, o único concurso que fez foi eivado de irregularidades”, afirmou. Em comparação, disse que sua gestão realizou 12 exames e que ao longo de 8 anos chamou mais de 6,5 mil candidatos aprovados.

No que tange à condição de trabalho do servidor público municipal, o senador criticou o descumprimento do calendário de pagamentos da folha e do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração.

“O prefeito Romero Rodrigues acabou o calendário”, criticou.

De acordo com informações do Sistema Sagres, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a cidade de Campina Grande tinha, no mês de outubro, 8.953 servidores, sendo 4.844 efetivos, 326 comissionados e 3.769 contratados por excepcional interesse público.

“Muitas destas estão se permitindo a uma semiescravização – e eu não exagero quando digo isso, porque elas estão condicionadas ao tempo do prefeito para pagar 3 ou 4 meses depois do mês trabalhado”, denunciou.

Segundo Veneziano, por muito menos, prefeitos de municípios menores do que Campina Grande são questionados pelo Tribunal de Contas. “O prefeito de Pombal foi condenado por ter contratado, por excepcional interesse público, 400 pessoas”, afirmou.

O senador se refere ao caso Abdel Sousa Lacerda, o “dr. Verissinho”. Ele contratou, na verdade, 546 servidores temporários através de contrato por excepcional interesse público. Foi condenado pela prática de improbidade administrativa.

Um outro problema da gestão Romero Rodrigues, explicitado pelo senador, é o descumprimento do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração. “Romero Rodrigues não cumpre um único Plano de Cargo, Carreira e Remuneração”, afirmou.

Veneziano diz que profissionais da área da saúde o procuraram para denunciar que tiveram seus salários reduzidos. O senador diz que a prática visa estabelecer vínculos entre o servidor e a prefeitura de modo que haja uma cobrança eleitoral.

“Por que se diminui? […] Isso significa um valor para contratar uma outra pessoa. E isso significa, em tese, uma outra pessoa que poderá votar num candidato apresentado pelo prefeito de Campina Grande”, denunciou.

Por fim, o senador propõe que assuntos deste tipo sejam o foco do grupo de oposição em Campina Grande para o debate eleitoral de 2020. “É isso o que a oposição precisa discutir. Um plano de ações, de retomada daquilo que muito dava certo”, concluiu.