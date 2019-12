Senador admite seguir João Azevêdo na saída do PSB

O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) concedeu, dias atrás, uma entrevista à TV Arapuan, de João Pessoa, na qual explicitou que “eu me dou muito bem com a senadora Daniella Ribeiro (PP)”.

Igualmente, disse que “eu provavelmente nas as disputarei”, acerca das eleições do ano que vem.

Ainda o `V´, sobre a crise no seu partido: “Eu estou à vontade no PSB, mas obvio que tenho que esperar (a posição do governador João Azevedo)”.

O senador admitiu que “existe a possibilidade de acompanhá-lo (governador) na saída da legenda socialista. “Tudo é possível”, emendou.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui: