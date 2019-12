Seminário discute violência praticada contra mulher com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza um seminário nesta quarta-feira (4) para discutir a violência contra a mulher no Brasil.

O evento foi sugerido pelas deputadas Carmen Zanotto (Cidadania-SC), Sâmia Bomfim (Psol-SP), Maria Rosas (Republicanos-SP) e Rejane Dias (PT-PI).

Elas lembram que a Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica, leva o nome de uma mulher com deficiência.

A cearense Maria da Penha foi vítima do seu próprio marido, que tentou matá-la com um tiro. A violência a deixou paraplégica.

Debatedores

Foram convidados para participar do evento, entre outros:

– um representante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

– um representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;

– um representante da ONU Mulheres; e

– a Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Laís Porto.

Confira a lista completa de convidados

Participação popular

O seminário será realizado no plenário 13, a partir das 15 horas.