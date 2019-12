Seguridade debate avanços e dificuldades na aplicação do ECA

A Comissão de Seguridade Social e Família promove seminário na próxima terça-feira (10) sobre o tema “A aplicação, avanços e as dificuldades existentes nos 30 anos de ECA.” Aprovado em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa três décadas em 2020. O debate foi pedido pela deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF).

Para a deputada, os temas que poderão ser abordados no seminário são: o papel dos Conselhos Tutelares e suas dificuldades, a eficácia das medidas sócio-educativas, a maioridade penal, o financiamento das ações e experiências exitosas na aplicação do ECA.

Foram convidados para o seminário, entre outros nomes:

– a ex-deputada e relatora na Câmara dos Deputados do projeto que deu origem ao ECA, Rita Camata;

– o psicólogo psicossocial da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, Walter Gomes;

– o juiz titular da Vara da Infância e Juventude do DF, Renato Rodovalho;

– a presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB Nacional, Glicia Thais Salmeron de Miranda; e

– a secretária adjunta da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Luciana Dantas da Costa Oliveira.

Hora e local

O seminário acontece às 10 horas, no plenário 7, e será interativo.