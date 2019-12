Segurança é reforçada na Assembleia Legislativa da Paraíba

A Segurança no prédio da Assembleia Legislativa da Paraíba foi reforçada nesta terça-feira (17) com a presença de policiais militares no local.

O reforço acontece logo após fatos recentes. Um deles a invasão do plenário por entidades ligadas à polícia contra a votação da reforma da Previdência do Estado.

O outro é a nova fase da operação Calvário que teve como um dos alvos a deputada estadual Estela Bezerra (PSB) e o ex-governador Ricardo Coutinho.