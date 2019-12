Sedes garante segurança alimentar à população de João Pessoa

A gestão da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) é referência em política de segurança alimentar no País, sendo uma das poucas cidades que mantém com recursos próprios todos os serviços para garantir a quem mais precisa acesso à alimentação de qualidade.

A rede é formada por dois restaurantes populares, cinco cozinhas comunitárias e um Banco de Alimentos fomentado pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), todos administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Em 2019, os Restaurantes Populares localizados na Lagoa e no bairro de Mangabeira, produziram e ofereceram mais de 580.000 refeições contando sempre com verduras, frutas e legumes frescos e de qualidade, entregando um cardápio variado, pensado para atender às necessidades nutricionais da população pelo valor simbólico de R$1,00 para cada prato.

“A Prefeitura tem o compromisso de manter os equipamentos funcionando para dar a segurança alimentar que tantas pessoas precisam em João Pessoa. Com planejamento e muito trabalhando estamos conseguindo manter o valor da refeição nos restaurantes populares a um preço simbólico, mas principalmente elevando sempre a qualidade do que é oferecido a quem mais precisa”, complementou Diego Tavares, secretário de Desenvolvimento Social.

A PMJP também dispõe de cozinhas comunitárias, auxiliando na segurança alimentar de mais de 400 famílias em vulnerabilidade social. Em 2019 foram distribuídas mais de 240.000 refeições preparadas com produtos da agricultura familiar e livres de agrotóxicos, com distribuição diária nas cozinhas dos bairros do Cristo, Novais, Gervásio Maia e comunidades do Taipa e Timbó.

Já o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) fomenta o Banco de Alimentos, que este ano distribuiu mais de 212 toneladas de alimentos repassados para 38 instituições cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social. Os gêneros alimentícios adquiridos beneficiam mais de 5.500 famílias, além de 1.370 crianças e adolescentes e 501 idosos.

Em 2019 foram beneficiadas pelo programa quase 28.000 pessoas, incluindo a distribuição de 5.082 refeições em diferentes pontos da cidade através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e casas de acolhimento administradas pela Sedes.

Os fornecedores do programa são todos agricultores familiares que responderam à chamada pública realizada em maio e preencheram todos os requisitos necessários.

Foram 54 agricultores que estiveram aptos a fornecerem gêneros alimentícios, sendo eles da Capital e outras cidades como Pedras de Fogo, Caaporã, Conde, Pitimbu, São Miguel de Taipú, Alhandra, Sobrado e Cruz do Espírito Santo.