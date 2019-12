Secretário não confirma convite do MDB, mas diz ter o aval do presidente do partido

O secretário chefe de gabinete da Prefeitura de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, disse à imprensa nesta segunda-feira (02), que ainda não recebeu o convite formal do MDB, mas tem o aval do presidente da Executiva Estadual do partido, o senador José Maranhão.

Bruno Cunha Lima é um dos nomes à sucessão municipal de Campina Grande nas eleições do próximo ano. Ele ainda está sem partido, mas segue avaliando a possibilidade de disputar a Prefeitura pelo MDB.

“Temos somente o convite público que foi feito e que tem sido endossado por alguns dos filiados, incluindo o próprio senador Maranhão, que já deu uma declaração dizendo que não teria nada contra e que, pelo contrário, seria favorável a essa composição ao partido”, explicou.

Contudo, Bruno lança mão do ditado popular que diz: “Quem tem prazo, não tem pressa”.

“Nós temos um prazo até o mês de abril de 2020, mas eu confesso que não quero deixar essa decisão para o final do prazo. Quero intensificar essas conversas a partir do mês de janeiro para definir um posicionamento”, salientou o chefe de gabinete.