Secretário diz que se prepara para ser candidato à Prefeitura de Campina Grande

A escolha do nome da situação para as eleições municipais de 2020 tem movimentado a classe política campinense.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o secretário de Planejamento e Gestão de Campina Grande, Tovar Correia Lima (PSDB), comentou a possibilidade de ser candidato à Prefeitura de Campina Grande e anunciou que está se preparando para ser o sucessor do prefeito Romero Rodrigues (PSD).

– Tudo que eu fiz na minha vida foi com conquistas. Agora para prefeito estou trabalhando, estudando e me preparando para isso. Estudando não só pela literatura que vários impuseram no Brasil e no mundo, mas também estudando a cidade, alguns erros que foram cometidos pela gestão do prefeito Romero e inúmeros acertos que a cidade encontra na gestão – disse.

Além de Tovar, o atual chefe de gabinete do prefeito Romero Rodrigues (PSD), o ex-deputado Bruno Cunha Lima, reforçou que unirá forças para ser a escolha da situação.