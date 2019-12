Secretário destaca resultados do projeto Lean nos hospitais de trauma da Paraíba

O secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, afirmou que o projeto Lean nas Emergências termina nesta quarta-feira (18), após seis meses de funcionamento nos hospitais de trauma de Campina Grande e João Pessoa e citou que a iniciativa fez com que os maiores hospitais de trauma da Paraíba se tornassem referência em agilidade no atendimento.

Geraldo ainda afirmou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a intenção é levar o projeto Lean nas Emergências para o Hospital Janduhy Carneiro em 2020, após a reforma, já que o hospital será considerado o Trauma do Sertão.

– O Lean significa enxuto, então é um hospital que tem agilidade nos processos, tanto de internação como de realização de exames, fazendo com que o tempo de hospitalização dos pacientes seja mais célere, fazendo com que os hospitais se tornem mais viáveis no atendimento à população, evitando a superlotação. A parceria com o Hospital Sírio Libanês foi conseguida através do Ministério da Saúde e permitiu que os dois maiores hospitais de trauma do Estado tivessem agilidade nos processos – apontou.