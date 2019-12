Secretário de Previdência e Trabalho faz palestra para empresários na FIEP, em JP

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho esteve na FIEP, em João Pessoa, na última quinta-feira, onde proferiu palestra para um grupo de empresários.

Na ocasião, Rogério Marinho, abordou sobre a MP 905/19 e discorreu sobre o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo e as Reformas realizadas pelo governo federal.

O secretário explicou que com a MP que cria o contrato de Trabalho Verde e Amarelo, o governo pretende gerar 1,8 milhão de postos em três anos para jovens entre 18 e 29 anos que ainda não tiveram seu primeiro emprego. Ao contratar esse público, os empregadores poderão ter acesso à desoneração da folha e de outros tributos.

“O principal desafio do governo é acelerar o desenvolvimento e gerar mais emprego, o Brasil, está numa curva exponencial estimulada pelas medidas econômicas criadas neste primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro”, comentou.

A Paraíba é o 16º estado do país visitado por Rogério Marinho, nos últimos 25 dias, que tem difundido a MP 905/19 como uma alternativa eficiente de geração de emprego.

Segundo ele, a Medida Provisória do Contrato Verde e Amarelo (MP 905/19) tem a capacidade de gerar 4 milhões de empregos até 2022, com novos incentivos para a contratação de jovens, reabilitação de incapacitados, flexibilização do trabalho aos domingos e aumento do microcrédito.