Secretário de Campina fala sobre benefícios das tecnologias para propriedades rurais

O secretário de Agricultura de Campina Grande, Renato Gadelha, falou sobre as tecnologias que estão invadindo o campo como soluções para incrementar renda às propriedades rurais.

– A tecnologia no campo é essencial e fundamental. Sem ela, jamais o Brasil teria atingido esses altos níveis de produção agrícola. Isso começou com a criação da Embrapa. A Embrapa desenvolveu uma tecnologia para o plantio no cerrado, no Centro-Oeste brasileiro – explicou.

Além disso, durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, Renato falou sobre o benefício das tecnologias diante da escassez de recursos hídricos para os produtores rurais do Nordeste.

– A convivência será eterna porque as secas vão acontecer sempre. Evidentemente, a perfuração de poços artesianos, colocação de energia em painéis solares e energia eólica contribuiu para que o homem conseguisse a água necessária não para uma produção agrícola intensa, mas para a manutenção do cidadão na terra – concluiu.