Secretário de Articulação Política lamenta rompimento entre Azevêdo e Coutinho

O secretário de Articulação Política do Estado, João Gonçalves, lamentou o desfecho da crise provocada no PSB, que culminou com a desfiliação de João Azevêdo e, consequentemente, o rompimento político com o ex-governador Ricardo Coutinho. “É lamentável. O que todo mundo esperava era que pudesse continuar tendo a correlação entre os dois parceiros”, disse.

Ele comentou a entrevista de Ricardo Coutinho concedida a uma emissora local na noite dessa segunda-feira (2), na qual o ex-gestor fez questão de afastar mais ainda Azevêdo do coletivo dos socialistas ao desferir várias críticas contra a atuação do governador na administração do Estado e por ser ingrato, uma vez que Azevêdo só teria sido eleito por conta dele, pois não tinha condições de se eleger nem a vereador.

O secretário admitiu que Azevêdo foi muito atacado pelos pró-ricardistas e disse que em nenhum momento ele os rebateu porque estaria muito mais preocupado em gerir o Estado.

“João já pagou mais de 250 milhões em obras e faz um governo na base do diálogo, criando parcerias, ajudando os outros Poderes para que a população não sofra nenhum tipo de descaso. Esse é um governo que não tem recebido um centavo do governo federal, mas tem feito de tudo para que a Paraíba continue sendo o destaque da Região Nordeste”, avaliou.

Para ele, esse é o João que governa e para o qual os aliados têm que gastar energia com trabalho e não com disputas e picuinhas. Gonçalves acredita ainda que a partir dessa definição política de Azevêdo vários prefeitos, lideranças políticas e deputados deverão formar uma corrente.

“Agora é a hora de olhar quem quer ficar no governo e quem não quer ficar, mas tudo vai depender somente do governador fazer essas substituições, até porque todos os agentes estiveram juntos na mesma campanha”, salientou.