Secretário comenta sobre eleições 2020 e diz que espera posicionamento do governador

O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, afirmou que ter o nome lembrado como possibilidade para ser candidato a prefeito de Campina Grande em 2020 lhe envaidece, mas frisou que a condução do processo será feito pelo governador João Azevêdo e todos aqueles que estão discutindo a questão eleitoral.

– A lembrança do meu nome me envaidece e eu espero que, no início do ano, nós tenhamos o desenrolar desse quadro – disse.

Questionado sobre qual partido poderá se filiar, Geraldo declarou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que vai aguardar o governador João Azevêdo definir a questão partidária.