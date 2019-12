Secretário afirma que João Azevêdo não tem tempo para responder ataques

O deputado estadual licenciado e atual secretário de Articulação do Estado, João Gonçalves, afirmou que o governador João Azevêdo está preocupado com sua gestão e não tem tempo para responder ataques.

João considerou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que Azevêdo deverá tomar a sua decisão a respeito de que partido irá se filiar neste mês e, a partir da definição, outros alinhamentos políticos serão discutidos.

– É público e notório que os ataques vêm por parte dos que estão com Ricardo. João está preocupado em gerir o desenvolvimento do Estado. O governo não tem recebido um centavo do governo federal para aplicar em obras. Esse é o João que governa, e que entendemos que temos que gastar nossas energias com o trabalho – disse.