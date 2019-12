Secretarias da PMCG desenvolvem Projeto de Inclusão Produtiva

Os secretários municipais Renato Gadelha (Agricultura) e Eva Gouveia (Assistência Social) realizaram na última quinta-feira, 12, uma visita técnica ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), localizado no Bairro Três Irmãs.

No local está sendo desenvolvido um projeto piloto, intersetorial, de horta comunitária intitulado “Inclusão Social e Produtiva – Grupo de Mulheres”.

O projeto da horta comunitária surgiu a partir da vivência dos profissionais do CRAS, diagnosticando, no grupo de mulheres, o potencial, a criatividade e o desejo de fazer algo que possa trazer bem estar e agregar na renda familiar, além de promover os cuidados com o meio ambiente, implantando no espaço físico da unidade uma horta.

Em parceria, a Secretaria de Agricultura disponibilizou a engenheira Andreza Maia. Por meio de oficinas produtivas, a engenheira levou conhecimento prático na construção de horta e do canteiro, ensinou os cuidados necessários com a área do plantio, incentivando a produção de alimentos saudáveis e o seu aproveitamento integral e consciente.

Para Eva Gouveia, a integração entre as secretarias municipais só eleva e potencializa seus usuários. “Em parceria com o secretário Renato Gadelha iremos implantar o protejo da horta comunitária em outras unidades da Semas, a exemplo do Centro Municipal de Convivência do Idoso que, além da produção e consumo do que for produzido, também fará parte de uma oficina terapêutica para os nossos usuários”, destacou.