Secretária rebate declarações e diz que atual gestão em CG é quem entende de prisão

A secretária estadual de articulação municipal, Ana Cláudia Vital (Podemos), criticou, durante entrevista à Rádio Caturité, a gestão do atual prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD).

As críticas começaram no momento em que a secretária foi questionada sobre a prisão se servidores suspeitos de desvio de verba durante a gestão do ex-prefeito da cidade, Veneziano Vital do Rêgo.

De acordo com Ana, “quem deve saber muito bem sobre prisão de servidores públicos é Tovar [Correia Lima, atual secretário de Planejamento], Nelson [Gomes Filho, secretário da Amde] e Romero [Rodrigues]”, uma vez que, segundo ela, na gestão de Veneziano não houve prisão de secretários.

– Agora, essa atual gestão sim. E aguarde que os processos ainda não foram concluídos – completou.

A secretária disse também que a população precisa saber da verdade e do que acontece.

“A verdade se mostra dessa forma, com números, com o telefone aberto, agora quero ver se alguém vai ligar para dizer que estou falando alguma calúnia”, finalizou.