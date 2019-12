Secretária municipal ressalta importância de centro de convenções para Campina

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Rosália Lucas, afirmou que Campina Grande possui um grande potencial para sediar grandes eventos, mas não possui um espaço destinado unicamente a isso.

Ela destacou que um centro de convenções em Campina Grande é essencial, tendo em vista que a cidade é um polo universitário e precisa de um espaço para comportar eventos científicos e afins.

Segundo Rosália, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, está disponível para auxiliar o governo do Estado no que for preciso para instalar um centro de convenções na cidade.

Ela frisou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que é necessário estimular cada vez mais o turismo na cidade, tendo em vista que o segmento representa 10% do PIB mundial e estimula a geração de emprego e renda.

– É um pleito do trade turístico desde a campanha do governo do Estado. Campina Grande tem um imenso potencial para eventos. Temos mais de 22 instituições de ensino superior, mas não temos espaço adequado para grandes eventos. O centro de convenções tem que ser totalmente moderno, pensado no futuro e no crescimento que Campina Grande vai ter. Estamos, como Prefeitura, a postos para somar, para o que precisar – disse.