Secretaria divulga calendário de matrículas da rede municipal de Campina Grande

A Secretaria de Educação de Campina Grande (Seduc) divulgou o calendário oficial de matrículas para alunos novatos e veteranos do Sistema Municipal de Ensino. Ao todo serão oferecidas mais de 4 mil novas vagas, para alunos da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental, além da Educação Para Jovens e Adultos (EJA).

Conforme o calendário, o processo para matrículas de alunos veteranos será realizado entre os dias 6 e 17 de dezembro, nas creches e escolas do município. Já as matrículas dos alunos novatos estão previstas para acontecerem entre os dias 18 e 27 de dezembro, sendo retomadas no dia 20 de janeiro para resolução das pendências.

No ato da matrícula, os alunos novatos devem apresentar os seguintes documentos: duas fotografias 3×4; cartões do SUS e do Programa Bolsa Família; CPF e carteira de identidade da criança ou do adolescente; transferência ou declaração da escola de origem (válida por 30 dias); carteira de vacinação atualizada; número do NIS (para crianças de 0 a 48 meses); cópia da certidão de nascimento, do comprovante de residência e, se for o caso, do comprovante de guarda ou tutela; além do laudo médico para estudantes com referência à Classificação Internacional de Doença (CID), que se encaixa no público alvo da educação especial.

Para o caso de estudantes veteranos, os país devem apenas preencher a ficha de matrícula na escola ou creche e fazer a atualização de documentos, caso haja necessidade. De acordo com o Calendário Escolar da Seduc, a previsão é de que o ano letivo seja iniciado no dia 10 de fevereiro.

A novidade para o ano letivo de 2020 será o início do funcionamento das três creches e duas escolas do Complexo Habitacional Aluízio Campos, o que vai gerar mais de 2 mil novas vagas no Sistema Municipal de Ensino.

As matrículas nas unidades do Aluízio Campos devem ser realizadas no período de 18 a 27 de dezembro, inclusive para estudantes que já eram matriculados em escolas ou creches municipais.