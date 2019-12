Secretaria de Saúde de João Pessoa informatiza salas de vacina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informatizou todas as salas de vacina espalhadas nos serviços da rede municipal de saúde.

A orientação vem do Ministério da Saúde e, a partir de agora, vacinas, imunoglobulinas e soros serão registrados em um sistema único no momento da imunização ainda na sala de vacina.

De acordo com Fernando Virgolino, chefe da seção de imunização da SMS, a informatização proporcionará melhoria nos registros de imunização e também no acompanhamento por parte das equipes de saúde do histórico de vacinação dos cidadãos.

Com a informatização, as vacinas passam a ser vinculadas ao Cartão SUS e o chefe da seção de imunização destaca a importância de estar portando o cartão SUS no momento que for receber a vacina, mesmo que não seja obrigatória a apresentação desse documento.

“Quando o usuário estiver portando o cartão o SUS no momento da imunização, aquela dose aplicada será vinculada ao cartão, então caso o cartão de vacinação seja perdido, não perderemos o registro das vacinas que aquele usuário tem uma vez que poderemos resgatar pelo sistema do cartão SUS todo o histórico vacinal dessa pessoa”, explica Fernando Virgolino.

Atualmente João Pessoa possui 94 salas de vacina em Unidades de Saúde da Família (USF), além de salas localizadas no Centro Municipal de Imunização (CMI) e nas Policlínicas Municipais e nos hospitais públicos.

Nas salas de vacina das USFs o sistema utilizado passa a ser o e-SUS AB Vacinação, já nas salas do CMI e Policlínicas a informatização é por meio do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI).

Cartão SUS – O cartão é oferecido gratuitamente e pode ser solicitado através da SMS, na sede do Cartão SUS, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, sem interrupção para almoço, na Avenida Rui Barbosa, s/n°, no antigo Lactário da Torre.

Para emitir o documento é necessário apresentar o Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um comprovante de residência.

Caso o usuário não possua um comprovante de endereço em seu nome, pode procurar a Unidade de Saúde da Família onde é cadastrado para que seja emitida uma declaração de residência.

Para mais informações, o usuário pode ligar para 3214-7981.