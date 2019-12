Secretária da PMCG avisa: sua candidatura só depende do PP

A empresária Rosália Lucas, secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, afirmou – com todas as letras – que está à disposição do seu partido (PP) para um eventual ‘batismo nas urnas’ nas eleições do ano que vem.

* Com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza no paraibaonline.com.br