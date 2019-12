Secretária confirma atração nacional no Campina Folia 2020

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Rosália Lucas (Progressistas), falou sobre os eventos da cidade para o ano de 2020, e anunciou uma atração nacional para o Campina Folia.

Na entrevista concedida à rádio Caturité FM, neste sábado, 21, a secretária afirmou que as expectativas para os eventos do próximo ano, são as melhores possíveis, a começar pelo Carnaval, se estendendo durante todo o ano.

– Conseguimos consolidar o Campina Folia, que é o início do calendário, que traz cerca de 20 eventos entre blocos e bailes, movimentando todo o setor de serviço e comércio da cidade- afirmou.

Rosália ainda falou sobre as datas e atrações do pré-carnaval de Campina Grande.

– A gente já inicia no dia 1º de fevereiro com o bloco Imprensados, com o cantor Netinho, uma atração nacional, e vai até o dia 19 de fevereiro, movimentando a cidade- anunciou.