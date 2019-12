Sebrae Paraíba promove capacitações gratuitas para empreendedores de Uiraúna

Com a proposta de contribuir para a capacitação de empreendedores e profissionais que atuam no município de Uiraúna, no Sertão do estado, o Sebrae Paraíba, em parceria com a Prefeitura Municipal, vai oferecer duas capacitações gratuitas durante o mês de dezembro.

Elas serão direcionadas para os segmentos de alimentação e beleza, que são bastante demandados pelo público durante o final do ano.

No caso do segmento de alimentação, o curso de atendimento ao cliente de bares e restaurantes será realizado na próxima terça-feira (10), na Fundação Lica Claudino.

Ao todo, a carga horária da capacitação conta com 12 horas de treinamento, que ocorrerá das 8h às 12h e das 13h às 20h.

Já no dia 17 de dezembro, será realizado o Workshop de Maquiagem, voltado para empreendedores e profissionais que atuam no segmento, com a apresentação de técnicas, tendências e novidades desse universo, considerado um dos mais promissores no mercado da beleza. Nesse caso, serão quatro horas de atividades, que serão realizadas das 13h às 17h.

Os interessados em participar dessas duas atividades de capacitação poderão efetuar as inscrições na Casa do Empreendedor de Uiraúna, que funciona na Rua Francisco Leão Veloso, no Centro da cidade.

De acordo com o gerente regional do Sebrae, Lúcio Wolmer, o objetivo das capacitações é proporcionar a aquisição de novos conhecimentos e estimular a competitividade nesses setores.

“A parceria existente entre o Sebrae e a cidade de Uiraúna está centrada no desenvolvimento comercial, através de inúmeras ações que proporcionem às empresas ganho substantivo e preparação para a competitividade por meio da inovação e do empreendedorismo. Temos a certeza de que é nesse caminho que encontraremos a prosperidade, sobrevivência e o surgimento de novos negócios na cidade”, pontuou.

Sousa – Além das capacitações agendadas para o município de Uiraúna, a agência regional do Sebrae também realiza nesta quinta-feira (5) uma oficina na cidade de Sousa, que tem como tema “Como anunciar no Facebook e Instagram”.

Com quatro horas de duração, a capacitação proporciona aos participantes compreender as noções básicas para a gestão de campanhas nessas mídias e, também, avaliar as estatísticas dos conteúdos postados, seja de forma paga ou orgânica.

A oficina será realizada das 18h às 22h e as inscrições ainda podem ser realizadas no site do Sebrae, no endereço https://loja.sebraepb.com.br/loja/evento/2038561.