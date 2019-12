SBT oferece vídeo de Gugu Liberato na 1ª versão do programa Viva a Noite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Morto na semana passada após um acidente doméstico, Gugu Liberato vai deixar saudade em muita gente.

Para homenagear o apresentador e matar a saudade dos fãs, o SBT disponibilizou, em seu canal no YouTube, uma edição do programa Viva a Noite de 1983.

Disponível de graça, o programa de auditório teve apresentação de Gugu e é recheado de quadros de dança, que vão do samba à valsa. Música ao vivo e gincanas também marcaram a atração, que ia ao ar às terças e, depois, aos sábados.

O Viva a Noite teve duas versões: a primeira foi ao ar entre 1982 e 1992 e a segunda, entre março e dezembro de 2007.

As temporadas originais lideraram a audiência nas noites de sábado por vários períodos e fizeram grande sucesso com quadros como Sonho Maluco, Rambo Brasileiro e O Baile dos Passarinhos.

A edição disponibilizada para os internautas foi gravada em 29 de janeiro de 1983 e mostra um Gugu descontraído, interagindo com o público a todo momento, utilizando um microfone preso no corpo, similar ao do ex-patrão Silvio Santos.