Saúde Estadual divulga boletim sobre casos de sarampo 

O boletim epidemiológico nº 06, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, na Paraíba, aponta que até a 50ª Semana Epidemiológica, encerrada no dia 14 de dezembro, foram notificados 331 casos suspeitos de sarampo, em 81 dos 223 municípios.

Do total de notificações, 52 casos (15,7%) foram confirmados, sendo 183 descartados ( 55,3%) e 96 em investigação (29%). Dos 81 municípios com notificação de casos suspeitos, 17 apresentaram confirmação de casos.

De acordo com o boletim, dos casos confirmados, 18 são em crianças menores de cinco anos e 11 em adultos jovens de 20 a 29 anos, que respondem por 55,8% do total de casos confirmados levando em consideração a faixa etária.

No que diz respeito à vacina tríplice viral – protege contra o sarampo, caxumba e rubéola – quando os dados são observados por município, percebe-se que, dos 223 municípios paraibanos, apenas 157 (70,4%) apresentam cobertura vacinal igual ou maior que 95%, até o mês de novembro. No entanto, a cobertura do Estado até outubro estava em 104,16%.

“As recomendações permanecem na manutenção de uma Vigilância Epidemiológica do sarampo nos municípios com equipes de investigação de campo para garantir a oportunidade adequada dos bloqueios e condução dos casos notificados, com oferta da vacina na rotina; busca das crianças menores de cinco anos para avaliação da caderneta e adultos jovens que tiverem viagens para municípios com surtos ativos, devem viajar com a caderneta em dia”, alertou a gerente de Vigilância em Saúde da SES, Talita Tavares.