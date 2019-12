Saúde de Campina realiza ações em alusão ao Dezembro Vermelho na Praça da Bandeira

Dezembro é o mês da campanha Dezembro Vermelho, de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce da Aids. A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande está realizando, durante toda esta semana, ações na Praça da Bandeira para que as pessoas possam fazer o teste rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C.

Segundo a psicóloga Patrícia Cavalcante, as pessoas que fizerem o teste e tiverem o resultado positivo para HIV ou hepatites serão encaminhadas para o setor de tratamento na cidade de Campina Grande. Ela citou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o teste é totalmente gratuito.

– É importante fazer o exame para que a pessoa saiba da sua situação sorológica e tomar as medidas necessárias. Nós estamos ofertando o teste de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, estamos fazendo o teste rápido, que tem o resultado em trinta minutos – disse.