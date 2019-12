Samu realiza campanha de arrecadação de brinquedos em Campina Grande

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Campina Grande está promovendo uma campanha de arrecadação de brinquedos na cidade durante o período natalino.

Em entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o médico do Samu, Lino Lima, informou aos campinenses que as doações serão feitas às instituições de caridade do município.

– São brinquedos que possam ser utilizados por outras crianças. Brinquedos novos que possam ser doados serão bem-vindos na nossa campanha. Vão ser feitos momentos para doação tanto em instituições de caridade, como a Casa da Criança João Moura, e estamos vendo outros locais como os próprios hospitais que têm trabalho com as crianças internadas – disse Lima.

Os interessados podem deixar os brinquedos na base do Samu, que fica localizada na Avenida Almeida Barreto, 428, no bairro São José.

Os brinquedos, que serão recebidos até o dia 24 deste mês também podem ser entregues em sedes do Samu, – localizadas na região metropolitana de Campina Grande -, nas farmácias Redepharma e Drogasil.