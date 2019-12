Salete Marrom faz apresentação no palco do Sabadinho Bom

A cantora Salete Marrom, conhecida na cena local pelo trabalho como cover de Alcione, é a atração deste sábado (21), 12h30, no projeto cultural Sabadinho Bom, que acontece todo final de semana na Praça Rio Branco, no Centro Histórico.

Salete Marrom se apresenta com os músicos Índio Ferreira (violão), Thyninho Alysson (cavaco), Emanuel Matos (trompete), Hadailton Filho (sax), Marcos Antônio (trombone), Hemerson Feijão (bateria), Argenilton Molico (pandeiro), Joel Marrom (teclado), Paulo de Lima (baixo), Márcio Catimba (percussão) e Ramos Pereira (surdo).

No repertório, estão incluídos clássicos do samba de nomes como Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Clara Nunes, Beth Carvalho, Alcione, João Nogueira, Jorge Aragão, Demônios da Garoa, Fundo de Quintal, Benito de Paula e Paulinho da Viola.

Salete Marrom nasceu no município de Pombal (PB). Trouxe da família o gosto por música e deu os primeiros passos na música inspirada pelo pai.

Dona de uma voz peculiar aos grandes intérpretes, logo foi comparada à da rainha do samba, Alcione, agregando “Marrom” ao seu nome, passando a se chamar Salete Marrom. Ela já passou pelas bandas Canto Novo, Miragem, Os 3 do Xamego, Los Primos, Ellos do Samba, entre outros.

Atualmente, Salete Marrom encontra-se em um novo projeto musical no qual, além do samba, passeia por outros ritmos como forró, frevo e MPB, mas sempre com ênfase no trabalho da cantora Alcione.

O projeto – O Sabadinho Bom faz parte do AnimaCentro, que tem como objetivo ocupar os espaços históricos revitalizados pela atual gestão com uma programação cultural diversificada no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Hotel Globo, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Centro Cultural Casa da Pólvora, Casarão 34 e Praça Antenor Navarro.

SERVIÇO:

SABADINHO BOM

Atração: Salete Marrom

Local: Parque Cultural Casa da Pólvora – Centro Histórico

Sábado (21)

Hora: 12h30

Evento gratuito