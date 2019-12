Saiba mais sobre ‘o numeral’ e suas classes gramaticais

No programa ‘Conexão Caturité’, líder em audiência no horário do almoço em Campina Grande e região, o professor do IFPB Golbery Rodrigues deu dicas básicas e importantes sobre ‘o numeral’ e seus cinco tipos de classes gramaticais: cardinais, ordinais, multiplicativos, coletivos e fracionários.

O programa vai ao ar das 11h às 13h, na Rádio Caturité FM (104.1).

