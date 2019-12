Saiba como será o especial de fim de ano de Roberto Carlos na Rede Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O tradicional especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos na Globo será bem diferente neste ano. O programa começou a ser produzido em março e reúne três shows do rei, realizados ao longo do ano em Curitiba, Nova York e Lisboa, além dos bastidores dessas e de outras apresentações do músico.

O fio condutor da atração é uma narração feita em primeira pessoa pelo próprio cantor. Denominado Roberto Carlos – Além do Horizonte, o especial será exibido na próxima sexta (20), depois da novela “Amor de Mãe”.

“Nunca fiz um especial com este formato, incluindo as viagens que já fiz lá fora, os países que visitei e a importância que isto dá a minha carreira”, afirma Roberto Carlos, em material enviado à imprensa pela Globo. O programa terá a participação especial de Erasmo Carlos, que cantou com o amigo no show gravado na Ópera de Arame, em Curitiba, no dia 30 de novembro.

Na ocasião, eles cantaram músicas conhecidas do grande público, e também “Maria e o Samba”, canção inédita do novo trabalho de Erasmo. “A maior parte de grandes sucessos tive a parceria de um cara que esteve sempre ao meu lado”, disse o cantor antes da entrada de Erasmo, que subiu no palco com uma rosa na mão para presentear o amigo.

“Essa música [‘Maria e o Samba’] nunca foi gravada por ninguém e agora vou cantar depois de tantos anos”, disse Erasmo.

O diretor artístico LP Simonetti afirma que, além das cações que são o destaque do especial, o programa terá espaço para mostrar Roberto Carlos chegando aos shows e contando como é a sua vida profissional.

Para produzir o especial, Simonetti passou alguns dias nos Estados Unidos e na Europa ao lado de Roberto, acompanhando o cantor e sua equipe. “É impressionante a disciplina e a disposição dele. Na Europa, ele fez quatro shows em cinco dias, em quatro países diferentes”, disse ele, referindo-se à turnê internacional do cantor, intitulada “Amor Sin Límite”.

O show de Nova York foi realizado em março deste ano no Radio City Music Hall, e o de Lisboa, gravado em maio. “Eu digo sempre que faço música de tudo o que vejo, de tudo o que sinto, e também de tudo o que eu vivo”, comenta o cantor no programa.

Também serão mostrados os bastidores de outras apresentações que o rei fez em sua turnê internacional como em Miami, Madri e Londres. Para Roberto Carlos, tocar na Wembley Arena, na capital londrina, foi um momento muito especial de 2019. “Foi muito legal. Realmente eu nunca pensei que fosse tocar lá.”

Ao todo, serão mais de 20 músicas apresentadas no especial, entre elas “Um Milhão de Amigos”, “Como Vai Você”, “Eu Te Amo Tanto”, “Esse Cara Sou Eu”, “Emoções”, “Além do Horizonte” e “El Dia que Me Queiras”. “Teremos também uma pitada de Roberto Carlos cantando em espanhol”, diz Simonetti.

Para Roberto Carlos, a atração é uma forma de agradecer o carinho dos seus fãs. “Muito obrigado por tudo, por essas coisa todas que tenho recebido de vocês durante todos esses anos da minha vida, desde que nasci, e olha que isto faz tempo, viu [risos]. Muito obrigado por tudo isso, esse carinho, esse amor. Eu amo vocês.”