Sai edital com vagas para ‘residência’ na área de Saúde Hospitalar

Foi divulgado o edital 2020 do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Hospitalar (Rimush) do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O programa tem como principal cenário de prática o Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB/Ebserh), vinculado à rede Ebserh.

A residência se configura como uma pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, realizada em serviços de alta, média e baixa complexidade.

São oferecidas 36 vagas, e as inscrições podem ser feitas de 10 a 17 de janeiro de 2020.

Podem concorrer profissionais de saúde com formação superior nas áreas de serviço social, enfermagem, farmácia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e odontologia.

As vagas são distribuídas em três áreas de concentração de conhecimento: Ênfase I: “Atenção à saúde da criança e do adolescente” (10 vagas); Ênfase II: “Atenção à saúde do idoso” (13 vagas); e Ênfase III: “Atenção à saúde ao paciente crítico” (13 vagas).

Para efetuar a inscrição, os candidatos devem acessar o endereço eletrônico www.ccs.ufpb.br/rimush, no período de 10 a 17 de janeiro de 2020 (até as 23h59).

O processo seletivo consta de prova objetiva tipo múltipla escolha, com 40 questões. Serão 20 questões referentes ao tema “Políticas públicas de saúde”, comuns para todos os candidatos, e 20 questões referentes a “Conhecimentos específicos” segundo o núcleo de formação profissional.

Conforme o edital, a efetivação de matrícula dos profissionais de saúde residentes cria a expectativa do direito para receber uma remuneração mensal, a título Bolsa de Residência Multiprofissional em Saúde, a ser estipulada e financiada pelo Ministério da Saúde

Atualmente, o valor bruto da bolsa é de R$ 3.330,43. O edital na íntegra, com informações mais detalhadas sobre o processo seletivo do Rimush, pode ser conferido clicando aqui.

Sobre a Ebserh

O Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB) integra a Rede Ebserh desde dezembro de 2013. Estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) administra atualmente 40 hospitais universitários federais.

A empresa, criada em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações em todas as unidades existentes no país, incluindo as não filiadas à Ebserh.​