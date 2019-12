Sabadinho Bom: Grupo pernambucano se apresenta em João Pessoa

O grupo Sambstar, de Pernambuco, fará show neste sábado (7), a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, Centro da capital. O show está inserido na programação de dezembro do projeto Sabadinho Bom e AnimaCentro, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).

No repertório estão incluídos clássicos do samba e canções autorais como “Alô João Pessoa”, “Sou do Recife” e outros. O grupo é formado hoje por Jamelão (cavaco e voz), Joaquim JJ (surdo e voz), Xande Melo (violão e voz), Nilson Freitas (voz e percussão e efeitos) e Mano Black (cuíca e rebolo), além da participação especial de três músicos convidados na flauta, baixo e bateria.

O Sambstar surgiu no ano 1995, no Alto José do Pinho, um dos bairros mais efervescentes culturalmente de Recife, com os amigos Jamelão do Cavaco, Joaquim J.J., Nilson Freitas, Mano Black e Xande Melo. Nestes 23 anos de música o grupo possui quatro CDs e dois DVDs. Fizeram turnê pela Europa e África, se apresentaram ainda no Rio de Janeiro, São Paulo e todo Nordeste.

Por ano são aproximadamente 200 shows na agenda e todo voltado para o mais brasileiro dos ritmos. O Sambstar conquistou o carisma e admiração de Roberto Menescal, um dos criadores da Bossa Nova, desse carisma e admiração saiu a primeira composição do grupo com o Mestre Menescal. Em 2019 o Grupo entrou no mercado digital, seu CD ao Vivo Roda de Samba disponível hoje em 220 países.

O Sabadinho Bom faz parte do AnimaCentro, que tem como objetivo ocupar os espaços históricos revitalizados pela atual gestão com uma programação cultural diversificada no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Hotel Globo, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Centro Cultural Casa da Pólvora, Casarão 34 e Praça Antenor Navarro.