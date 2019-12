Romero Rodrigues vistoria construção da Central de Hemodiálise de Campina Grande

O prefeito Romero Rodrigues (PSD) esteve vistoriando, na manhã desta segunda-feira, 23, os serviços de construção da nova Central de Hemodiálise de Campina Grande.

A obra está sendo executada com recursos próprios do município, na ordem de R$ 731,6 mil, em anexo ao Hospital Municipal Dom Pedro I, no bairro de São José.

Durante a vistoria da obra – que está planejada para ser entregue até o início do segundo semestre do próximo ano -, Romero Rodrigues esteve acompanhado do secretário interino de Saúde, Felipe Reul.

Diretor do Hospital Pedro I, o médico Joanilson Marinho também integrou o grupo de vistoria na obra da nova unidade.

De acordo com o prefeito Romero Rodrigues, a nova Central de Hemodiálise de Campina Grande – numa estrutura ampla, moderna e confortável para servidores e pacientes – se constitui em mais uma importante conquista da atual gestão, levando em consideração que são muito raros os municípios na região que dispõem de uma unidade especializada voltada para pacientes hemofílicos.