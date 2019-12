Rio: roda-gigante propicia um novo ângulo para ver a ´cidade maravilhosa´

JÚLIA BARBON

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O Rio de Janeiro pretende ter mais um cartão-postal a partir da próxima sexta-feira (6), quando será inaugurada a roda-gigante mais gigante da América Latina. Será como subir em um prédio de 25 andares, só que em (lento) movimento.

Das alturas, a atração promete outra perspectiva dos pontos turísticos da cidade. De um lado, o centro com o Morro da Providência e, ao fundo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Do outro, o Museu do Amanhã, a Baía de Guanabara e a ponte Rio-Niterói.

Se o céu estiver bem limpo, vai dar para ver ainda a Serra dos Órgãos e seu pico Dedo de Deus, a quase 70 km de distância, em Teresópolis.

Um dos desafios da Rio Star será levar visitantes para uma parte da zona portuária ainda pouco movimentada se comparada às demais atrações cariocas –o final do Porto Maravilha, revitalizado para a Olimpíada de 2016.

“Ela vai ser um indutor de novos empreendimentos naquela área, que já começa a ter aquecimento em termos de movimentação”, afirma Tarquínio de Almeida, presidente da CDURP (Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto), braço da prefeitura que gere a região.

Foi de uma licitação do órgão que surgiu o projeto do brinquedo, no ano passado. A holding FW Investimentos, que administra parques como o Snowland em Gramado (RS), pensava em trazer uma “roda-gigante ícone” ao Brasil nos moldes da britânica London Eye e entrou na disputa pela cessão do terreno.

Ganhou, aceitando pagar à prefeitura mensalidade de R$ 200 mil ou 5% do faturamento bruto –o que for maior– durante cinco anos e meio, com prazo renovável.

Trouxe o brinquedo em três grandes navios chineses: o primeiro com os pés, o segundo, com a estrutura de ferro, e o último, com as 54 cabines.

A partir dali, engenheiros brasileiros montaram o equipamento seguindo instruções. A intenção era terminá-la até o início de novembro, mas o cronograma de obras atrasou.

Nessa reta final, faltam detalhes como gramado, calçadas e placas. E cifras. O custo total do empreendimento é um mistério. “Dezenas de milhões de reais”, responde Fábio Bordin, diretor executivo da FW Investimentos.

O que ele divulga é apenas o número de tickets que espera vender: 2.700 por dia ou 1 milhão por ano, com base em pesquisas de mercado em atrativos cariocas dentro e fora do Porto Maravilha. É um quarto do público anual da London Eye.

“Cada cabine comporta até oito pessoas [até um cadeirante], o que dá 432 pessoas a cada 18 minutos em média. A roda vai operar em 25% do total da sua capacidade, o que significa que ela ainda pode crescer muito”, diz Bordin.

Algumas semanas atrás, a Rio Star ganhou em Orlando (EUA) o prêmio de “projeto inédito” da Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (Adibra) como a maior roda-gigante da América Latina e uma das 20 maiores do mundo. Embora grande em altura, não é grande em área.

No parque, espremido em um espaço equivalente a três campos de futebol society, couberam, além do brinquedo, uma bilheteria, um café com lanches rápidos e uma loja de souvenirs –tudo acessível a pessoas com deficiência.

Vão trabalhar ali 120 funcionários, metade terceirizada e metade da Rio Star. Cerca de 20 das vagas foram reservadas a moradores do Morro da Providência, vizinho da atração turística, que fizeram fila no início do mês para concorrer.

Os ingressos antecipados estão à venda no site www.riostar.tur.br a R$ 49 (até 19 de dezembro e para cariocas) e, na bilheteria ou a partir de 20 de dezembro também no site, a R$ 59. É possível reservar cabines exclusivas por R$ 290.